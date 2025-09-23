ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му влиза и мобилизация
Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.
Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
10:10
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Анонимен
преди 2 ч. и 4 мин.
Държава, която не защитава правата на собствените си граждани? Отговор: България.
