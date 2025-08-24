ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Ние сме непоколебими в нашата трайна подкрепа за Украйна
"По повод Ден на независимостта, отправяме нашите сърдечни поздравления към украинския народ и почитаме нацията, чиято смелост осветява пътя на човечеството напред. Вашата сила отеква отвъд границите и духът ви вдъхновява всички", се казва още в изявлението на Външно.
По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза: "Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна е свободна Европа" и съобщи, че сградата на Европейската комисия е светнала тази вечер в цветовете на смелостта.
"Украинското знаме е символ на съпротивата на Украйна и непоклатимата вяра в по-доброто бъдеще", допълни Фон дер Лайен.
