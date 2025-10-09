ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Остро осъждаме вандалските прояви срещу синагогата във Варна
Категорично недопустимо е с подобни преднамерени злодеяния да се хвърля сянка върху историческите постижения на България, с които българският народ основателно се гордее. Подобни действия не са присъщи за българското общество, очевидно целят да внесат изкуствено напрежение и разделение сред българските граждани, и поради тази причина не могат да бъдат оставени без последствия, съобщиха от институцията.
Министерството на външните работи призовава компетентните органи да предприемат своевременно всички необходими действия за установяване и подвеждане под отговорност на извършителите.
