МВнР: Осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в РСМ
Припомняме, че Перев е бил нападнат в магазин в Скопие. Случаят коментира по-рано и председателят на закрития културен клуб "Иван Михайлов" Люпчо Георгиевски, който каза, че "нападението срещу Перев не е просто проява на грубост – то е следствие от насадената омраза и шовинистичната реторика".
От МВнР посочиха, че от момента на нападението, му е било оказано незабавно съдействие от институцията, а министър Георг Георгиев е разговаря лично с него по телефона, като е подчертал, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент.
"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.
Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в "Трибуна“, и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.
Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", казват още от Външно.
