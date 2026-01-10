МВнР: Отменени полети от и до Иран
МВнР припомня, че е въведен индекс на риск за пътувания до Иран на най-високо ниво 5 - предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.
Препоръчваме на българските граждани, в случай че към момента временно или постоянно пребивават в Иран, да се регистрират чрез бутона, наличен в рубриката "Пътувам за Иран" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“.
За оказването, при необходимост, на бързо и адекватно съдействие, ще спомогне поддържането от пътуващи до Иран български граждани на контакт с дипломатическото ни представителство в столицата Техеран на следните телефонни номера: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +98 930 568 3409.
