Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни. Това казаха от Министерството на външните работи в платформата X."Русия продължава да смущава сателитните и RNSS сигнали, засягайки критичната инфраструктура и услуги на европейските страни. Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации на Международния съюз по далекосъобщения, (10–14 ноември), ние категорично осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да спре", гласи изявлението на МВнР.