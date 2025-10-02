ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод
МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин, съобщиха от ведомството.
Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция.
Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.
Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.
