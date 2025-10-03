ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
©
Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на МВнР в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров.
Същият е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.
Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.
Още по темата
/
Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелските сили и съм държан против волята си
02.10
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
30.09
Зорница Илиева: Амбициите на Турция за глобална сила се простират най-вече върху региона на Близкия изток
17.09
Още от категорията
/
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
19:13
БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад
19:13
Прокуратурата разпита отново "дясната ръка" на кмета на Варна, Диан Иванов е дал нови показания
19:13
Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
16:36
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
15:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.