ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
©
МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно във Франция, да се информират за транспортната обстановка в страната в реално време чрез приложенията "Bonjour RATP“ и "SNCF Connect“ и при възможност да предвидят алтернативни начини за придвижване.
При необходимост от съдействие българските граждани във Френската република могат да се обръщат към българските дипломатическите и консулските представителства в страната:
Посолството на Република България в Париж на тел.: +33 1 45 51 85 90 и дежурен телефон в извънработно време: +33 /0/ 621 849 515, както и на електронен адрес: consul@ambbulgarie.fr.
Генералното консулство на Република България в Лион на следните телефонни номера: +33 4 27 02 95 25, +33 4 27 02 95 26 и дежурен телефон в извънработно време: +33 6 33 90 50 35, както и на електронен адрес: Lyon@mfa.bg.
Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на електронен адрес: crisis@mfa.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/france.
Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
Още от категорията
/
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:13
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.