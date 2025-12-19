Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на външните работи (МВнР) изказва искрени съболезнования на семейството и близките на българския гражданин, починал на 15 декември в център за задържане на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в гр. Болдуин, щата Мичиган. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Чрез Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи. 

Министерството разчита на разследващите органи в страната  относно случая и ще продължи да следи развитието му с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.