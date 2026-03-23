МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете, докато още можете!
“Апелираме българските граждани - незабавно напуснете зоната на Близкия изток, докато още е отворено въздушното пространство", каза той.
“За съжаление тази ситуация в момента се усложнява, условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха. С други думи – всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран. Трябва да напуснат, докато все още могат", каза зам.-министърът.
Райков заяви, че индекс на риск е на ниво 5 - тоест предупреждаваt за възможност да бъдат преустановени всякакви възможности за евякуация по търговски и граждански път.
''Всякакви пътувания трябва да бъдат преустановени към тези страни. Оставането там е въпрос на лична отговорност и риск", каза Марин Райков и призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона.
"Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този рисков, високорисков регион."
