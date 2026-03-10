Надежда Нейнски.
"Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична. Но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там", допълни тя.
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
© Булфото
Още по темата
/
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
18:30
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
09.03
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
09.03
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
Още от категорията
/
Министър Околийски: Ще търсим работещи промени в наредбата за специализациите и защита на интересите на младите лекари
19:26
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:08
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
14:04
Проучване: Едва 30% от хората, които теглят бързи кредити, проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ
13:35
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:14
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.