МВнР осъди атаката в Сидни за еврейския празник Ханука
Припомняме, че престъплението отне живота на 12 души, а много други бяха ранени.
"Това тежко престъпление, породено от омраза, отне живота на 12 души, а много други бяха ранени. Изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите и изразяваме надежда за бързото и пълно възстановяване на пострадалите. Религиозната нетърпимост и екстремизмът, както и проявите на етническа омраза, са в противоречие с основните ценности и принципи на човечността".
От министерството призовават за противопоставяне на всички актове на говор на омраза и престъпления от омраза, в това число на тези, мотивирани от антисемитизъм.
И допълват: "Тази поредна трагична проява на антисемитизъм напомня за необходимостта от съхраняване на паметта за Холокоста и уроците от него, за да се избегне повторението на подобни престъпления срещу човечеството в бъдеще".
