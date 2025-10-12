ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР предупреди: Възможни са отменени или променени полети!
От министерството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт в посочения ден, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.
При необходимост от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към дипломатическите и консулските ни представителства в страната – в посолството в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg., както и в генералното консулство в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.
При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .
От външното министерство препоръчват също на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy. Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
