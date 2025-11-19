МВнР предупреди пътуващите българи
©
МВнР предупреждава да не се предприемат пътувания до Бангладеш до нормализиране на ситуацията. Български граждани, пребиваващи в момента в Дака могат, при необходимост от съдействие, да се обръщат към:
Посолството на Република България в Делхи на телефонни номера: + 91 11 2611 5549; + 91 11 2611 5550; дежурен телефон в извънработно време: + 91 99 1099 9498.
Дирекция "Ситуационен център" на МВнР на телефонни линии: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo. Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост, уточняват от Външно министерство.
Още от категорията
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
09:51
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:24
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
20.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Д-р Стефан Иванов: Тази година финансово е много трудна за хората, начело на образователни институции
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш социален министър: Проблемният фонд в социално-осигурителнат...
22:31 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. С...
21:11 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.