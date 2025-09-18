ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР с препоръка към българите в Италия
©
МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Република Италия, да проверяват периодично за възможни промени в графика на транспортните и други услуги, които се очаква да бъдат засегнати от предстоящата национална стачка.
При необходимост от съдействие, съветваме да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в Република Италия:
Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it Embassy.Rome@mfa.bg.
Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.
Още от категорията
/
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:05
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните си действия убихте един достоен полицай!
12:45
Дянков: По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора
11:29
Съвети към родителите на първокласниците: Няма нужда да придружавате детето си до класната стая, но сутрин бъдете точни
10:15
Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лена Бориславова обясни причината
08:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.