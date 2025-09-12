ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР с препоръки към българите в Непал
Международното летище в столицата Катманду е възстановило обслужването на полети. Функционира специална автобусна линия, чрез която се осигурява транспорт за туристи между летището и основните хотелски зони.
Чуждестранните граждани, чиито визи за Непал са били валидни до 8 септември 2025 г., могат да получат разрешителни за напускане на страната или удължаване на разрешения престой без налагане на глоби. Осигурени са възможности за автоматично преиздаване на визи, в случай че чужденец е загубил паспорта си по време на безредиците в Непал. Тези услуги се заявяват и извършват в офисите на имиграционните служби или директно на гранично-пропускателните пунктове при напускане на страната.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на Република България в Делхи на следните телефонни номера: +91 11 2611 5549; +91 11 2611 5550 и дежурен телефон в извънработно време: +91 99 1099 9498.
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.
Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
