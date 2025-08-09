ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР с важна информация за българите в Калифорния
Функционира евакуационен медицински център за пострадали и бедстващи граждани на следния адрес:
College of the Canyons, East Gymnasium in Santa Clarita,
26455 Rockwell Canyon Road,
Santa Clarita, CA 91355.
Не се съобщава за затворени или блокирани пътни артерии следствие на пожара.
Информация за евакуации и за статуса на пожара се публикува в реално време на Canyon Fire Update.
МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи в засегнатите райони, стриктно да следват инструкциите и препоръките на местните власти и да се въздържат от пътуване в зони близост до горските пожари, освен в неотложни случаи.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера:
+1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606.
Сигнали може да се подават и на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg
