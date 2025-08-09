МВнР информира, че във връзка с разрастването на пожара “The Canyon Fire" властите в щата Калифорния са издали евакуационни заповеди за районите: LA COUNTY (CAS-GOLDENSTATE C, CAS-GOLDENSTATE D, CAS-ROMERO, CAS-OAKCANYON, CAS-HASLEY, CAS-VALVERDE B, CAS-VALVERDE D) и VENTURA COUNTY (PIRU-01, PIRU-14, LAKP-04, LAKP-05, LAKP-06).Функционира евакуационен медицински център за пострадали и бедстващи граждани на следния адрес:Не се съобщава за затворени или блокирани пътни артерии следствие на пожара.Информация за евакуации и за статуса на пожара се публикува в реално време наМВнР препоръчва на българските граждани, намиращи в засегнатите райони, стриктно да следват инструкциите и препоръките на местните власти и да се въздържат от пътуване в зони близост до горските пожари, освен в неотложни случаи.При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера:и дежурен телефон в извънработно време: ‪‬.Сигнали може да се подават и на имейл:--------------------Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център":или на имейл: