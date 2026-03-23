Надежда Нейнски от 23 март в МВнР ще действа временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост във връзка с очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в контекста на предстоящите на 19 април т.г. в България извънредни парламентарни избори. Механизмът ще се оглавява от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контрол над дейността ще упражнява заместник-министър Велизар Шаламанов.
Структурата ще осигури своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране (FIMI). Административно новото тяло обединява и синхронизира усилията на различните структурни звена в МВнР по съответните направления за постигане на информационна устойчивост и ще функционира под формата на вътрешноведомствена работна група.
Работната група ще изпълнява функции по централизиран мониторинг и анализ на информация относно дезинформация, опити за външна намеса и информационно манипулиране и информационно влияние, изготвяне на оценки на риска и аналитични продукти за ръководството на МВнР, включително и в контекста на отговорностите на министерството по организирането на вота в чужбина и информационното манипулиране на чувствителни външнополитически теми в рамките на предизборната кампания. Същевременно ще бъде осъществявана и координация на институционалния комуникационен отговор, планиране и провеждане на целенасочени стратегически комуникации, координация при взаимодействието с международни партньори, както и със структури на ЕС и НАТО. В рамките на работата на звеното ще се осъществява сътрудничество и с граждански организации и академичните среди.
МВнР създава координационен механизъм срещу дезинформацията преди изборите
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Служебният вътрешен министър: Запазва се тенденцията за намаляване на нелегалните мигранти в България
13:34
Финансовият министър: Към момента цените на дизела са 1,59 евро средно в страната. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро
08:39
Красимир Вълчев: В основата на желанието да живеем в проспериращо и хармонично общество е образованието
22.03
Бойко Борисов: Цветелина се разплака и след като си тръгна - до ден днешен дрехите й стоят в гардероба в Банкя
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.