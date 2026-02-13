МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека.
Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.
мунчо2
преди 56 мин.
То и едни други с тенжери на главите започнаха така -а към настоящия момент са с 20 % загубени завинаги територии
aahasfer
преди 4 ч. и 47 мин.
Нещо да кажете за марша на пе*алите и лезбийките?
