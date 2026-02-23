Костадин Костадинов относно смяна на директори на ключови болници у нас.
От министерството споделят, че в момента се извършва преглед на направените одити и проверки през изминалите месеци. Като принципал министърът има задължението да се запознае детайлно със състоянието на всяко държавно лечебно заведение. При установяване на нарушения ще бъдат предприети действия в рамките на закона.
"Свързването на управлението на болниците с изборния процес е спекулация. Напротив – ако бъде установено, че ресурс на здравната система се ползва за изборни цели или манипулации, това ще бъде незабавно прекратено.
Здравната система не бива да бъде терен на политически внушения или натиск. Приоритет на министъра остава гарантирането на достъп до качествено здравеопазване за гражданите и осигуряването на стабилни и предвидими условия на работа за лекарите и медицинските специалисти", посочват от ведомството.
