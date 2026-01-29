МЗ обяви конкус за ученици
Конкурсът има за цел превенцията на рисковите за здравето поведенчески фактори, сред които нездравословното хранене, ниската физическа активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол.
В конкурса могат да участват ученици от училища в цялата страна, разпределени в три възрастови категории:
Проектите се разработват от цели паралелки или випуски и са в една от двете тематични области:
– ограничаване на пушенето и употребата на алкохол;
– здравословно хранене и физическа активност.
Конкурсът ще се проведе в две фази.
Първата фаза – кандидатстване с проектно предложение – е със срок до 05 март 2026 г.
Втората фаза – изпълнение и отчитане на дейностите по проекта – е със срок до 30 юни 2026 г.
Класирането ще бъде обявено след 20 юли 2026 г., а официалното награждаване на отличените участници ще се проведе през месец септември 2026 г.
За най-добрите проекти са предвидени предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди. Ще бъдат връчени и специални отличия в категория "Специални постижения в областта на опазване на общественото здраве“.
