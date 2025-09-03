Ваксина срещу рак? HPV ваксината — одобрена за употреба, доказано безопасна, високо ефективна и широко използвана. Това съобщават от Министерство на здравеопазването.Милиони дози, десетилетия наблюдение и строг контрол от лекарствените регулатори по света.Разбираме притесненията на родителите, казват от МЗ.Ето реалните данни:Прилага се в над 160 държави по света.15+ години безопасни клинични данни.Безопасна ваксина, одобрена от FDA, EMA и всички водещи здравни агенции.Доказано работи срещу рак – намаляване на заболелите от рак на маточната шийка сред ваксинираните момичета.Препоръчана от СЗО за глобална употреба.HPV ваксинацията е част от Националната програма, създадена специално за българските деца. Ние осигуряваме безплатна имунизация за момичета 10–15 ненавършени и за момчета 10–14 ненавършени години.