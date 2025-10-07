ЗАРЕЖДАНЕ...
МЗ с насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията
Предвид действащото извънредно положение, обявения червен код и опасността от нови обилни валежи, напомняме, че както при всяко бедствие, така и в този случай, съществуват рискове за здравето.
В тази връзка Министерството на здравеопазването подготви насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията, които можете да видите в галерия.
След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата, Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.
Министерството на здравеопазването напомня, че безопасността и здравето на хората са от първостепенно значение.
