Георги Тахов по време на работна среща с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. Той посочи, че доверието, което България печели на европейско ниво, е резултат от последователни усилия и отговорно отношение към публичния ресурс. По думите му, този успех се дължи на експертността и всеотдайността на хората, работещи в системата.
В рамките на разговора бяха обсъдени основни акценти от Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г., според който България за втора поредна година няма констатирани грешки в усвояването на европейските средства в областта на земеделието и природните ресурси.
От осем проверени транзакции в България от извадката на Европейската сметна палата за 2024 г. , в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки. На европейско равнище обаче общият им процент в тази област остава 2,6%, което, макар и близо до допустимия праг от 2%, показва, че усилията за по-ефективно прилагане на правилата трябва да продължат.
Министър Тахов бе категоричен,че Министерството на земеделието и храните ще продължи последователната си работа, запазвайки доверието към одитиращите органи и системите за контрол.
От своя страна Илиана Иванова поздрави България за постигнатите резултати и отбеляза, че устойчивото подобрение в отчетността и ефективността на европейските средства е положителен знак за доброто управление в сектора.
"Констатираме сложност в прилагането на еко схемите, поради което препоръчваме на Европейската комисия да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки при разработването на правилата за тяхното
Министерство на земеделието и храните София - 1040, бул. "Христо Ботев“ 55 Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Тел.: 02 98511 226; 02 985 11 196 e-mail : press@mzh.government.bg
ползване. Нужни са ясни и опростени правила за подпомагане на фермерите и развитието на селските райони“, заяви г-жа Иванова.
По време на срещата двамата обсъдиха възможности за още по-тясно сътрудничество с Европейската сметна палата, с цел гарантиране на прозрачност и ефективност при използването на европейските средства в земеделието.
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
©
Още от категорията
/
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13:52
След дигиталната реформа в правосъдието: Образувани са над 2.4 млн. дела и 8.7 млн. съдебни акта
13:32
Корнелия Нинова към политиците: Слизайте от колите на НСО. Намалете си заплатите в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите
10:45
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
08:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.