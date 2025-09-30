ЗАРЕЖДАНЕ...
МЗХ напомня: Днес изтича важен срок
От 1 октомври 2025 г. до крайния срок за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и животни за Kампания`2026, стопаните ще могат да подават документи за пререгистрация за новата стопанска година. Първоначална регистрация може да бъде извършена и след този срок – в рамките на стопанската 2025/2026 година.
Считано от новата стопанска 2025/2026 година отпада изискването за издаване и заверка на регистрационна карта. При регистрация земеделските стопани ще получават справка за декларирана дейност, генерирана от регистъра. Такъв документ ще се издава и при пререгистрация на вече вписаните стопани.
Необходимите документи за регистрация или пререгистрация могат да бъдат изтеглени от 1 октомври 2025 г. ТУК.
