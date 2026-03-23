Министерството на земеделието и храните публикува Наръчника за директни плащания за Кампания 2026. В документа са разписани основните изисквания за подпомагане по интервенциите, както и условията, на които трябва да отговорят земеделските стопани при кандидатстване. Наръчникът предоставя актуална и систематизирана информация, необходима на стопаните при подаване на заявления за подпомагане, както и при изпълнение на приложимите нормативни изисквания по схемите за директни плащания.

В него са включени интервенции за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ, като основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане, подкрепа за млади земеделски стопани и за малки стопанства. Представени са и еко схемите, насочени към опазване на околната среда, биоразнообразието, почвения потенциал и хуманното отношение към животните. Наръчникът съдържа също така информация за интервенциите за подпомагане на земеделски стопани за отглеждане на селскостопански животни, включително обвързано с производството подпомагане и преходна национална помощ.

В документа са разгледани и интервенциите за подпомагане в секторите плодове и зеленчуци, включително за трайни насаждения, оранжерийно производство и в планинските райони. Публикувана е информация и за подпомагането на протеинови култури, плащането за памук и преходната национална помощ за тютюн.

Наръчникът е изготвен въз основа на действащата нормативна рамка, включително Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г., Закона за подпомагане на земеделските производители и приложимите подзаконови нормативни актове.

Той отразява приложимото законодателство към 20 март 2026 г. и има за цел да подпомогне земеделските стопани с ясни и практически насоки при кандидатстването и изпълнението на изискванията по интервенциите за директни плащания.

Наръчникът за директни плащания за Кампания 2026 е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. С него можете да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/?edit_off=true