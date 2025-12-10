Георги Тахов. Цената на гравитачно доставяната вода е 0,025 лв./куб., а за помпено доставяната вода - 0,038 лв./куб. м.
На всички контрагенти на дружеството, които до момента са заплащали по-високата действаща цена, ще бъдат издадени кредитни известия и ще им бъдат възстановени надплатените суми, съобщават от Министерствато на земеделието и храните.
Водоползвателите, които не са заплатили цената на услугата доставка на вода за напояване, ще имат възможност да заплатят услугата по новите цени, без да им бъдат начислявани лихви за забавени плащания.
МЗХ с много добра предпразнична новина за земеделските стопани – ще се връщат пари
