ЗАРЕЖДАНЕ...
МЗХ увеличава бюджета с 30 млн. евро за модернизация в селското стопанство
©
Решението за изменение в Насоките е в резултат от успешно проведените преговори със службите на Европейската комисия, получената положителна оценка от тях и последвалото одобрение от Съвета на ЕС. В резултат МЗХ договори увеличение от 30 000 000 евро по процедура "Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. Допълнително бе договорено и увеличаване на крайните срокове за изпълнение на вече одобрените инвестиции и по двете процедури.
С изменението в Насоките за кандидатстване по двете процедури, крайният срок за изпълнение на одобрените проекти се удължава до 31 март 2026 г., което ще даде възможност на крайните получатели да приключат успешно стартиралото изпълнение на одобрените им инвестиции.
С оглед на изтичащите срокове за изпълнение на одобрените проекти по вече подписаните договори, на всички крайни получатели се предоставя възможност да подадат искане за анекс от момента на публикуване на проектите на заповеди за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедури за обществено обсъждане.
На основание увеличения бюджет по процедура "Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, Държавен фонд "Земеделие“ ще изпрати покани за сключване на нови договори с част от кандидатите, от резервния списък с проекти, за които до момента не са достигали средства.
Пълният пакет документи може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) и на електронната страница на МЗХ на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost/ .
Още по темата
/
Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност, предлагат 18 лева отгоре
10:38
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:07
Връщат лимитите в болниците: Работи ли този подход за овладяване на дефицита в бюджета на НЗОК?
05.08
Промени в Закона за здравното осигуряване: Връщат лимитите в болниците и втори подуправител на НЗОК
05.08
Адриан Николов: Повишението на осигурителната тежест ще доведе до увеличаване на работещите бедни
02.08
Още от категорията
/
Университетски преподавател: Катастрофално е! Отнема се възможността децата да придобият интелектуални умения
16:49
Компенсации за неприетите в детски градини и ясли деца: Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на 4 общини
15:26
"Да, България" настоява кабинетът да не продава държавни имоти, докато не се изготви прозрачна програма
13:53
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
10:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.