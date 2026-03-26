Мадлен Жекова: Агнетата в България намаляват и разчитаме на внос от Гърция и Румъния
Каква е причината за поскъпването
Агнешкото поскъпва с около 7%, като се очаква цената му да нарасне до 10% до Великден. Основната причина е увеличеното търсене и намаляването на броя на агнетата, отглеждани в България, обясни Жекова.
За да се компенсира недостигът, се разчита на внос от Гърция и Румъния.
"Всяка година агнетата, които се отглеждат в България, намаляват и разчитаме на внос от Гърция и Румъния. Не очакваме драматични показатели, които да са различни от предни години", добави гостът.
Препоръки към потребителите
Жекова каза пред Bulgaria ON AIR, че макар цените да се покачват умерено, е препоръчително хората да се подготвят за празника по-рано, за да подпомогнат семейния бюджет.
"За момента нещата са в рамките на нормалното. Не мога да кажа, че има много висок ръст на агнешкото. Моята препоръка е хората по-рано да се подготвят за Великден. Това подпомага семейния бюджет", отбеляза тя.
Поскъпване и при яйцата
Цените на яйцата също се покачват с около 3%, като най-съществено е увеличението при био яйцата, които достигат 61 евро цента за брой, докато стандартните яйца се продават до 31 евро цента за L брой, отчете управителят на дружеството "Системата за агропазарна информация".
"Виждаме лека полека яйцата да се покачват. Очакваме по-голям ръст при био яйцата", добави Жекова.
Тя коментира още, че повишението се дължи не само на празничното търсене, но и на международни фактори като намалено производство поради птичия грип в Европа.
По думите ѝ оранжерийните продукти поскъпват заради по-високите цени на тока и горивата.
"Главно покачванията на цените са в агнешкото и яйцата, не само заради Великден, но и заради предлагането като цяло. В международно отношение птичият грип в Европа намалява производството на яйца и повишава търсенето, което рефлектира и върху цените", уточни Жекова.
Същевременно при някои плодове и зеленчуци се забелязва спад. Най-голямо поевтиняване има при ягодите, тиквите и тиквичките, отбеляза Жекова.
По думите ѝ цените на олиото, млечните продукти и хляба остават стабилни.
"Повечето хора следят и брошурите на магазините. Моята препоръка е да бъдат информирани и когато има празник, да купуват по-отрано продуктите", съветва управителят на "Системата за агропазарна информация".
