Украсата на палмови колонки със светлинки като символ на победата над смъртта е стара традиция, водеща началото си от Древен Египет, по-късно сатурналиите – тържествата в чест на Сатурн в Древен Рим, както и украсата на дома с вечнозелени растения като символ на победата в тракийските земи, са все традиционни ритуали, с които се чества настъпването на зимното слънцестоене. С появата на християнството тази традиция се замира, за да се възроди през XV или XVI век, когато за пръв път оживява традицията на коледно дърво, каквото го познаваме и днес. Това разказа внас водещ Ася Александрова пътешественикът и журналист Магдалена Гигова.Рига твърди, че в 1510 година Търговската гилдия, наречена Къщата на черните глави, слага едно украсено със сушени плодове и сладкиши дръвче, което се разтърсва за радост на децата, които изяждат сладкишите, след което дървото се изгаря. Талин пък твърди, че същата търговската гилдия, но през 1441 година на площада пред кметството, неженени мъже и жени са танцували около елхата и са търсили сродна душа. Друго предание от Латвия пък твърди, че протестантският реформатор Мартин Лутер през 1500 година "докато се разхождал в гората, забелязал елхичка, през чието клони блещукали светлинките на звездите. И за да сподели тази завладяваща картина с близките си, отсякъл едно дръвче, занесъл го в къща и запалил свещи“.Обаче средновековни документи описват как един занаятчия е поставил коледна елха с украшения на градския площад. "Според легендата, първото истинско коледно дърво, каквото го познаваме днес, е украсено в Германия през 1611 година от херцогинята на Бриг, наредила една елха от градината да бъде посадена в саксия, пренесена в къщата и е украсили със запалени свещи. Според писателя Берн Брунер, който изследва историята на коледното дърво в Германия, празничната елха се е появила за първи път във Фрайбург през 1419 година, когато местните пекари украсили едно дръвче с меденки и с орехи,“ разказа тя и добави, че стъклар от Тюрингия не можел да си позволи нито сладкиши, нито играчки за коледната украса и създал няколко стъклени топки. Оттогава Тюрингия се слави като център на производството на висококачествени стъклени украшения.Журналистът сподели още, че е по-склонна да вярва, че първата коледна елха в Европа се е появила в Рига. "На площада, където се предполага, че било изгорено първото дръвче, има поставена метална паметна плоча и дори и през лятото в Рига можеш да видиш инсталации, които символизират коледната елха – коледният дух там никога не си отива. Много си падам по латвийската столица, защото тя е една много прекрасна смесица от ново строителство и старинна архитектура,“ сподели гостът и разказа, че през 1838 година Рихард Вагнер, посещавайки Рига, написва коледната песен Oh, Tannenbaum, известна у нас като "Елхови лес“. Латвийската столица впечатлява със сградите си в стил Ар Нуво, към които като се прибавят и коледните базари и украсените елхи, става наистина впечатляващо. "Между другото, и стария град на Талин не пада по-долу, там също са запленени от историята и на площад Виро много често организират средновековни панаири, като можеш да пиеш кафе в кафене, което е на върха на крепостната стена.“В близост до естонската столица е разположен бароковият дворец Кадриорг, чието име се превежда като "Долината на Катя“, кръстен на Екатерина, любимата съпруга на Петър I. "Легендата го свързва с балтийският Тадж Махал, понеже е символ на любовта им. Царят поканил специално италиански архитект Николо Микети и лично надзирава строежа. Градините на двореца през зимата са невероятно красиви. И там си струва човек да прекара Коледа,“ разказа Гигова и добави, че предпочитаното място за забавление на младите е кварталът "Ротермани“, където старите корабостроителници в Талин са превърнати в един "изключително завладяващ съвременен квартал“.Коледните базари във Виена са изключително пъстри, човек може да хапне и да пийне какво ли не. "Аз винаги си купувам от коледните базари във Виена играчка, реплика на старини играчки от началото на ХХ век.“ Тази година много на мода е коледният базар в историческият център на Краков – естествен декор за коледния базар. "От няколко дни насам тече състезание за най-красиво поставена ясла на Христос в местна старинна забележителност. Тази традиция се е появила в началото на XIX век, когато зидарите, майсторите строители през зимата е нямало какво да правят, и са започнали да правят макети на най-красивите забележителности на Краков.“ Нюрнберг е известен с един от най-старите си и най-автентични коледни базари в Европа, който датира от XVII век. "Разположен е на площад "Хауптмаркт“ и има 180 червено-бели къщички, в които се предлагат различни вкуснотии и украшения.“ А в Мюнхен е изключително популярно греяното вино глювайн и печените кестени. В Дрезден има фестивал на коледния щолен, а загребският фестивал Адвент няколко пъти подред печели наградата за най-добър коледен базар в Европа.