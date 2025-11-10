Магистър-фармацевтите готови за протест: От 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите
©
Действията им са продиктувани от проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Те казват, че това ще е огромна финансова натовареност и няма да успеят да се справят в срок, пише NOVA.
"Необходимият софтуер сега комуникира със системата за верификация на лекарства, с Националната здравноинформационна система и не на последно място – със Системата за електронно следене и проследяване на лекарствата. Това е ежеминутна, дори в някои случаи секундна комуникация. Достатъчно тежък и скъп е софтуерът и в момента. Но нашите най-големи притеснения са, че от 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите", заяви Ростислав Курдов.
Той заяви, че е изключително кратко времето за промените.
"В малките населени места ще е нужна намеса на IT специалисти. Кога ще стигнат до всяка аптека? Тъй като софтуерът става още по-тежък, може да се наложи да се сменят компютърни конфигурации, да се пренастройват системи, да се обучава персонал", заяви Курдов.
Още от категорията
/
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
09:10
Близо 1 млрд. евро са заложени в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г., от тях около 90 процента са за заплати
08:25
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лукойл" и съм сигурен, че ще го получим
09.11
Министерство на туризма и UN Tourism разработват стратегически документ за инвестиции в сектора
09.11
Сачева за увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент": Остава, трябват ни тези приходи
09.11
Партията на ген. Атанасов категорично няма да подкрепи Бюджет 2026, готвят се и за президентски избори
09.11
Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките
09.11
Асен Асенов: Ще получим количествата гориво, които се намират на територията на Унгария и Словения
08.11
Над 110 000 подписа за забрана на клетките за телета: Животновъди, депутати и обществени организации обсъждат промяната
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Предприемач: Срам ме е!
10:05
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.