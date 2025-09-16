ЗАРЕЖДАНЕ...
Майка на три деца: Добродетелите се учат с пример, а не с предмет в училище
©
"Мисля, че е по-добре да се учи на по-късен етап. Може би да бъде свободно избираем предмет, религията е особена тема и не бива така рязко да се налага", добави тя.
Относно забраната на мобилни телефони в училище майката коментира, че основното притеснение на родителите е, че няма да имат връзка с децата.
"Не да им звъним на половин час, а по-скоро родителите да имат връзка особено с децата, които пътуват с градски транспорт", уточнява тя.
"Хората искат да имат връзка с децата си, не мисля, че някой има против да се изключват и оставят телефоните в началото на деня. Дъщеря ми е трети клас и тази година ще успеем без телефон", обяснява тя.
Тя напълно одобрява идеята, учебният ден да започва по-късно.
"За децата 8:30 - 9:00 е много добър час за започване, става сложно за родителите, които започват работния си ден в този час. За мен ще е лесно в Трявна, защото е малък град и детето ще може да ходи само. Тук учебният ден започва в 8, което също е приемлив час", казва Дарина Рангелова.
Тя споделя, че догодина синът й ще бъде 10 клас, което значи, че ще му се наложи да се изправи пред новите интегрални тестове.
"Като обясних на сина ми какво го очаква, той врътна очи - и математиката му е достатъчна, защото тя не му е силната страна", обясни майката.
"Ако е измислено добре, не е лошо да бъдат вмъкнати и другите предмети и да се види какво разбират учениците. Няма да е лошо, ако могат да си сметнат колко боя и латекс им трябват да си боядисат стаята. В другите държави има изпит, който оценява минимума, ако детето реши да не учи след това, да може да отиде в банката и да си сметне лихвата и процента", каза още тя.
Целият разговор чуйте в звуковия файл.
Още по темата
/
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
14.09
Протестиращ срещу новия предмет в училище: Религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата
10.09
СГП отказа да образува досъдебно производство срещу БПЦ по твърдения на народния представител Кристина Петкова
02.07
Националната мрежа за децата и 30 граждански организации искат удължаване на срока за обсъждане на законови промени в образованието
23.06
Депутат от ПП-ДБ сезира прокуратурата във връзка с публикации, че български младежи ще бъдат обучавани в богословски училища в Русия
23.06
"Добродетели и ценности", а не "Добродетели и религии": Нови предложения за промени в предмета
22.06
Захари Карабашлиев за новия предмет в училище: Хубаво, ще учат православие и ислям. Ами ако има протестантчета?
21.05
Бивш образователен министър за "Добродетели и религии": Предложението крие рискове. Написани ли са учебниците, къде са те?
19.05
Още от категорията
/
Сашо Диков: Моето огромно желание е да изберат Кошлуков, за да се види докъде може да стигне търпението на хората
10:37
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
09:48
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.