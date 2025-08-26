Да си служител и майка едновременно е предизвикателство, с което голяма част от нас се сблъскват. Детската градина официално работи до 18.00-19.00 часа, но след 17.30 не остават други деца, освен вашето. Всяка майка е виждала в очичките на детето разочарованието и е чувала репликата "защо винаги съм последен“. Има решение на този по-скоро емоционален въпрос. Майките/бащите имат право да си тръгват с час по-рано от работа, но трябва сами да си го поискат.Кодексът на труда (КТ) регламентира възможност за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните. В случаите на работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, законодателят предоставя на него инициативата за изменение на трудовото правоотношение.В чл. 167б, ал. 1 от КТ е установено, че работникът или служителят, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.В тази връзка няма пречка при работа на непълно работно време (7 часа) да се запази трудовото възнаграждение като за пълно работно време, ако страните постигнат писмено съгласие за това в допълнително споразумение към трудовия договор по чл. 119, ал. 1 от КТ.Следва да се има предвид, че на работещите при непълно работно време от 7 часа не е възможно да бъде зачетен осигурителен стаж като при пълно работно. Обръщаме внимание, че работодателят има право на преценка дали да приеме изменение на трудовото правоотношение по чл. 167б, ал. 1 от КТ. Когато не съществува такава възможност в предприятието, работодателят е длъжен да мотивира писмено своя отказ и да уведоми работника или служителя в 14-дневен срок.