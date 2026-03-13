На протеста пред Съдебната палата в София, на който се събраха много хора заради случая "Петрохан-Околчица“, беше прочетено послание от майката на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова."13 март, 2026 година, петък. Днес е ден 40 от зловещото убийство на "Петрохан“. Шест невинни жертви. Остават два висящи, нетърпящи отлагане въпроса. Защо ги убиха? Кой ги уби? Кочината. От кал може да се моделира всичко - от най-мръсното, изкривено изчадие до изключителните творения, шедьоври. През калта човек се учи на смирение. Произхождаме от земя, връщаме се пак там. Но оставяме следа. Зависи от нас дали след време делото и човекът няма да се превърнат в легенда. Убитите бяха светли личности, превърнаха ги в боклук. Но делото им ни ги връща - още по-чисти и доблестни“, споделя Стела.Близките на загиналите от "Петрохан“ и "Околчица“ искат нови експертизи и достъп до всички материали, след като на брифинга останали "много въпроси без отговор“, съобщава bTV.