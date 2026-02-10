Майката на Ивайло Калушев - една от жертвите по случая "Петрохан" говори специално пред БНТ. Според нея, синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея."Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това."Стела Димитрова - Майсторова: "Всичко знам с какво се занимава."