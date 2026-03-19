Майката на Ивайло Калушев отмени поклонението пред тялото му. Стела Димитрова-Майсторова е закрила профила си във Facebook и от нейно име пише Румен Леонидов.Той е споделил снимка на бележка, чийто автор е майката на Калушев.Скъпи сине, Ивик. В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред - аз те моля, прости ми. Отменям твоето обявено погребение за 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си. Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащите те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.Припомняме, че погребението му трябваше да се състои в неделя, но по думите на Майсторова ставя ясно, че то е отменено за неопределено време.