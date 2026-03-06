Майката на Николай Златков: Не ми дадоха на видя тялото му, защото съм щяла да го замърся
© NOVA
Тя каза, че никой от близките не е разпознал детето си.
"Попитах съдебния лекар как знае, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Настоях да ми дадат личната му карта, но това не се случи. Исках да видя тялото на сина ми, но съдебният лекар получи забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната", обясни Ралица Асенова.
Тя сподели още, че едва след оказан натиск от нейна страна на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи.
По нейни думи от самото начало на разследването се показва само една версия за случая.
"Аз съм потърпевша на това дело. Аз имам права да получавам информация и законово право да видя сина си. Имам законово право да получавам информация за разследването. Тази цялата информация бива обществено достояние, внимателно подбрана за тази единствена версия", посочи Асенова.
Тя поясни, че има свидетели, които не отговорят на тази версия.
"Нали имаме официална версия? Защо не можем да видим децата си. Искаме да знаем кой е този, който е отговорен за това медийно пускане на информация по една версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на свидетели, които не отговарят на тази версия. Самата аз съм такъв свидетел", каза тя.
Тя е категорична, че става въпрос за убийство.
"Нямам информация от Деян. До ден днешен се страхувам, никой от нас няма контакт с него", каза още Асенова.
Майката на Златков призова гражданите на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата.
Още по темата
/
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Ген. Василев за "Петрохан": Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски
28.02
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Още от категорията
/
Адвокат Марковски за протестите срещу Сарафов: Опасно е, ако в съдебната система навлезе "улично правосъдие"
27.02
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
24.02
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 37 мин.
Такова разпазнаване се прави по американските сериали.В НПК го няма това нещо.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.