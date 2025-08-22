ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
© NOVA
"Иван беше едно страхотно дете. Възпитано и постоянно усмихнато. Всеки, който го познава, може да го потвърди. До всеки, който се е докоснал, е оставил следа. Страхотен е. Обичаше да играе, като всяко дете, да рита топка. Правеше планове какво ще прави след време, като стане на 17,18 години. Опитахме се с баща му да го направим човек, да помага на когото може, да бъде съпричастен. Иван беше нашата гордост. И го знаеше. Постоянно му го казвахме, защото си беше така. А той ме питаше "добър ли съм, мамо?" Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен. Супер слънчево и обичано дете. Винаги поздравява и благодари. Пожелаваше приятна работа. Синът ми искаше да стане полицай - като баща си. За да хваща лошите. Беше справедлив, знаеше, че има добри и лоши хора. Беше супер любвеобвилен", разказа през сълзи майката.
По думите ѝ оплаквания от него никога не е имало. "Иван щеше да бъде втори клас от есента, почти беше прочел книгите си за лятото. Трябваше да ходим да купуваме тетрадки, но всичко остана... някъде... Обожаваше морето, цяла година събираше парички, броеше ги и беше щастлив, че има достатъчно. Правеше планове къде ще ходим - дали на лунапарк... Толкова му харесваше морето, че искаше да живее там, за да е постоянно на почивка. Оказа се напълно обратното - трагедия. Тръгвате трима на почивка и се връщате двама. Остана ни един празен дом, без смях, тропане, без щастие... без нищо... Взеха смисъла на живота ми, той изчезна. Опитвах се да предпазя Иван от всичко, но накрая от това, което си мислиш, че е безопасно, се получава трагедия доживот. Не е имало инциденти досега, затова качихме Иван на парашута. Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем", споделя още разстроената майка.
Майката изрази надежда да няма повече детска смърт, защото това е най-жестокото за един родител. Тя очаква да има наказани за смъртта на сина ѝ.
"Искам да помогна на други родители, защото ние вече сме обречени. На Иван не му е било разрешено да ходи до магазина сам и да кара колело без нас. На атракциона пишеше, че е позволено за деца над 3 години, а моето дете е на осем... години наред го спирах от такива дейности. А сега си позволих да сбъдна една негова мечта", каза пред NOVA Мария Данева.
Още по темата
/
Корнелия Нинова: Не може повече да си даваме курбан децата. Навсякъде е безотговорност и безхаберие
10:34
Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
08:55
Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
21.08
16-годишното момче, пострадало в "Слънчев бряг", е пуснато на водния атракцион без придружител
21.08
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил проблемът при фаталния инцидент в Несебър
20.08
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
20.08
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулация за такива атракциони, не можем да стоим безучастни
20.08
Още от категорията
/
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подробности за убийството в Първомай
15:56
Отново откриха контрабандни цигари на "Капитан Андреево": От началото на годината са намерени близо 26 млн. къса
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.