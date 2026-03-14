Майор д-р Елисавета Грънчарова: Присъствието ми като жена командир често се е оказвало предимство
© ВМА
Инициативата е на Сдружението на жените военнослужещи, а домакин бе Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия.
Обсъдени бяха актуалните предизвикателства пред военната служба в динамично променящата се среда за сигурност, способността за адаптация и устойчивост при изпълнение на задачите, както и очертаване на възможности за развитие и споделяне на добри практики.
Създаването на среда за открит обмен на гледни точки допринася за по-добро разбиране на ролята и приноса на жените в изграждането и развитието на модерна армия, коментира капитан Мария Крашевска, председател на Сдружението. Тя подчерта значимата роля на военномедицинската професия в служба на обществото и Българската армия.
Сред участниците в срещата бе и майор д-р Елисавета Грънчарова от Центъра по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия (ВМА), която има опит от участие в мисията на българските въоръжени сили в Мали – един от най-рисковите региони в света. Българското участие там започва през 2013 г., а мисията беше закрита в края на 2023 г., като именно майор Грънчарова е командир на последния български контингент.
От опита си на терен тя споделя, че присъствието ѝ като жена командир често се оказвало предимство. По думите ѝ военнослужещите по-лесно изграждали доверие в комуникацията с нея, а контактите с местното население също протичали значително по-естествено. Това улеснявало работата на екипа в среда, където доверието и човешкият подход са не по-малко важни от професионалната подготовка.
Историята на майор Грънчарова е само един от примерите за приноса на жените във военната медицина. Независимо дали са на мисия в рискови райони, в операционните зали или в лабораториите, те винаги са били активна част от усилията за опазване на живота и здравето на военнослужещите и на обществото. Независимо дали става дума за военни или цивилни специалисти, Военномедицинска академия събира в себе си силни личности – професионалисти и лидери, за които отговорността и служенето стоят над всичко останало, похвалиха се от лечебното заведение.
Делян Добрев: Моята политическа смърт не е факт. Това беше стрестест на системата и тя го издържа
19:24
Преслав Райков: Не се очаква бързо охлаждане на конфликта около Иран, петролът остава под натиск
17:17
Трайчо Трайков: Енергийната карта на Европа е силно променена. Някои процеси буквално се обърнаха
15:26
Българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират: Победителите в Archinova Arhitecture Awards 2025
15:25
Бойко Борисов: Солниците в Провадия се превръщат в място, където историята оживява пред очите на посетителите
13:11
Михаил Околийски за медицинските хеликоптери: Има риск да загубим 80 милиона евро по Плана за възстановяване
12:20
Станислав Балабанов: Служебното правителство трябва да направи всичко възможно българите да се чувстват сигурни
11:43
