"Жените в отбраната: устойчивост, професионален опит и перспективи в контекста на новите предизвикателства" – среща-дискусия, която събра десетки дами в униформи по повод Международния ден на жената.Инициативата е на Сдружението на жените военнослужещи, а домакин бе Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране на бедствия.Обсъдени бяха актуалните предизвикателства пред военната служба в динамично променящата се среда за сигурност, способността за адаптация и устойчивост при изпълнение на задачите, както и очертаване на възможности за развитие и споделяне на добри практики.Създаването на среда за открит обмен на гледни точки допринася за по-добро разбиране на ролята и приноса на жените в изграждането и развитието на модерна армия, коментира капитан Мария Крашевска, председател на Сдружението. Тя подчерта значимата роля на военномедицинската професия в служба на обществото и Българската армия.Сред участниците в срещата бе и майор д-р Елисавета Грънчарова от Центъра по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия (ВМА), която има опит от участие в мисията на българските въоръжени сили в Мали – един от най-рисковите региони в света. Българското участие там започва през 2013 г., а мисията беше закрита в края на 2023 г., като именно майор Грънчарова е командир на последния български контингент.От опита си на терен тя споделя, че присъствието ѝ като жена командир често се оказвало предимство. По думите ѝ военнослужещите по-лесно изграждали доверие в комуникацията с нея, а контактите с местното население също протичали значително по-естествено. Това улеснявало работата на екипа в среда, където доверието и човешкият подход са не по-малко важни от професионалната подготовка.Историята на майор Грънчарова е само един от примерите за приноса на жените във военната медицина. Независимо дали са на мисия в рискови райони, в операционните зали или в лабораториите, те винаги са били активна част от усилията за опазване на живота и здравето на военнослужещите и на обществото. Независимо дали става дума за военни или цивилни специалисти, Военномедицинска академия събира в себе си силни личности – професионалисти и лидери, за които отговорността и служенето стоят над всичко останало, похвалиха се от лечебното заведение.