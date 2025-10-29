На пръв поглед всичко изглежда наред — плочките са цели, боята е свежа, а банята функционира. Но когато започне ремонт в старо панелно жилище, истината излиза наяве. Под лъскавата мозайка и обновената замазка често се крие свят на разруха: десетилетия натрупана влага, разпаднал се бетон и ръждясала армировка.Сред собствениците на панелни апартаменти често се чува твърдението, че "едно време баните се правеха качествено, без хидроизолация, и не течаха“. На практика обаче това е по-скоро мит, отколкото факт. Да, има изолирани случаи на добре запазени подове, но специалистите по строителни ремонти потвърждават: в над 90% от панелните жилища, построени преди 1990 г., плочата между баните е напълно компрометирана.Причината е проста — влагата винаги намира път. В продължение на десетилетия водата се просмуква през фугите, събира се в замазката и достига до бетона. С времето тя започва да разяжда армировката и да руши структурата на пода.Когато бетонът се овлажни, желязото вътре започва да ръждясва. При ръждясването то се разширява, разпуква бетона и постепенно отслабва цялата плоча. Това не става за година или две, а бавно — в продължение на десетилетия."Проблемът е невидим, докато не стане късно. Често подът изглежда стабилен, но при отстраняване на старите настилки се вижда истината — бетонът се рони, армировката е изгнила, а конструкцията е сериозно компрометирана, казва експертът с опит в ремонтите на баня Пламен Парушев в подкаста "Строителство и Ремонти“ на Лозан Лозанов."От 10 бани в панелка съм го срещал в 9. Навремето рядко са се правили бани с плочки. Повечето са се правили на мозайка с блажна боя. На комшията може да не му капе, но панелът вече е заминал", допълва той.В някои случаи течовете са толкова хронични, че влагата преминава към долния апартамент, без това да личи на тавана. Водата се задържа в плочата и работи като "тих разрушител“, който бавно подкопава сигурността на цялото жилище.Модерният ремонт не е просто козметична промяна. Истинското обновяване на баня в панелно жилище започва от основата — подмяна на замазката, подсилване на плочата и полагане на качествена хидроизолация.Хидроизолационният слой е това, което отделя водата от конструкцията. Той предпазва бетона и арматурата от контакт с влага, предотвратява течове и удължава живота на целия апартамент. Без него, колкото и скъпи да са плочките и санитарията, резултатът е временен.Панелните бани не са вечни. Повечето от тях вече са надхвърлили проектния си живот и изискват осъзнат подход при ремонта. Инвестицията в качествена хидроизолация и професионално изпълнение не е лукс, а необходимост.Защото не всяка капка личи на тавана на комшията — но всяка капка оставя следа в бетона.