Македонското външно министерство осъди нападението над българското посолство
Външното ведомство обяви, че осъжда инцидента в западната ни съседка.
Публикуваме и останалата част от изявлението без редакторска намеса:
Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
Същевременно информираме, че Министерството на вътрешните работи предприема подходящи мерки за пълно изясняване на случая.
Министерството на външните работи и външната търговия оказва пълна подкрепа на компетентните институции в посока на бърза, ефикасна и прозрачна процедура за определяне на отговорност.
