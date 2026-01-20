Светът е изключително нестабилно геополитически място и от тази гледна точка големите институционални пари се насочват към инвестиционното злато. Оттук и рекордният скок на цените на златото на световните пазари, като се очаква скоро да премине психологическата граница от 5000 долара за тройунция. Това каза експертът по търговия с благородни метали Макс Баклаян в предаванетонаОсновните причини за рекордното покачване на цените на инвестиционното злато са две: геополитика и макроикономика, посочи той и обясни, че колкото по-несигурен е светът, толкова повече централните банкери прибягват към златото с цел да избегнат контрагентния риск. "Това, което виждаме, че се случва в последните няколко години и месеци, е експоненциално развитие на все нови и нови конфликти: войната в Украйна, заплахата за анексирането на Тайван от Китай, апетитите на Тръмп към Гренландия, което е заплаха за бъдещето на НАТО, и т.н. Така че светът е изключително нестабилно геополитически място.“ От друга страна, макроикономика и сериозните инфлационни процеси са другите важни фактори когато се говори за определяне на цената на златото. Дългът към брутен вътрешен продукт на големите икономики е изключително голям, което означава, че големите икономики ще трябва да печатат нови пари, с които да заплащат старите си задължения, посочи експертът. "Макроикономически светът е пред сериозен инфлационен подем. Златото е парите на хилядолетията, които не се влияят от инфлационните процеси и дори печелят от тях. Така че това са двете големи причини, поради която цената на златото толкова стремглаво и бързо расте нагоре.“Основните причини за нарастването на цената при среброто е големият дисбаланс на търсене и предлагане, като производството на соларните панели и батерии за електромобилите са двете индустрии, които са катализатор за цената на среброто, посочи гостът и обясни, че в последно време в Мексико – най- големият производител на сребро, се наблюдава затварянето на сребърни мини поради екологични причини. "Не само, че търсенето расте стремглаво, но и добивът намалява. И оттам цената на среброто буквално се утрои в рамките на една година.“По думите му все повече хората в България се интересуват от златото и има покачване на ръста на инвеститорите в злато със 70% за миналата година. Баклаян успокои, че срокът за доставка на закупено инвестиционно злато е голям не само у нас, а в целия свят, и обясни този факт с това, че големите производители на злато не смогват с търсенето и не успяват да произведат нужните количества, откъдето идва и изчакването при доставката.