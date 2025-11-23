Малките производители са притеснени как ще връщат евроцентове за ресто
"Готови сме да посрещнем тази вълна, т.е. да приемаме пари в евро, да приемаме и в лева. Съответно ще връщаме в лева, ще връщаме и в евро до края на гратисния период - 31 януари", заяви пред NOVA Радослав Райков, производител и търговец на хляб и хлебни изделия.
На "Фермерския пазар" в Добрич обаче производителите още не са наясно как ще се случват нещата.
"В неведение съм. Не знам. Чувам колеги да казват, че правят някакви заявки в банките. Не знам, може би един месец ще буксуваме. Няма да мога да работя", посочва Хинчо Хинев, производител на мед.
Притесненията и на други малки търговци са свързани и с това дали и как ще успеят да си набавят необходимите пари в евро, за да се разплащат с клиентите.
"Не знам какви са стартовите пакети. Предполагам, че поне 200 лева трябва да е един стартов пакет. Не е проблем да го обмениш, когато го има. Ще отнеме време", посочва Марияна Петкова, зеленчукопроизводител.
Но не всички могат да заделят средства на изчакване. И смятат, че гратисният период е твърде кратък. Първа грижа им е набавянето на евроцентове. От "Български пощи" обявиха готовност за обмяна от 5 януари в станциите си по селата, където няма банкомати.
