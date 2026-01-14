Малко над 40% от потребената у нас енергия е от възобновяеми източници
©
Вятърната енергия (38,0% от общото количество) и водната енергия (26,4%) са представлявали почти две трети от общото производство на електроенергия от възобновяеми източници. Следва слънчевата енергия с 23,4%, докато твърдите биогорива и другите възобновяеми източници са представлявали съответно 5,8% и 6,4%. Слънчевата енергия е най-бързо развиващият се източник: през 2008 г. тя е представлявала само 1%, показвайки стабилно увеличение от едва 7,4 тераватчаса (TWh) през 2008 г. до 304 TWh през 2024 г.
Данните показват, че над 75% от консумираната електроенергия през 2024 г. е произведена от възобновяеми източници в Австрия (90,1%, предимно водноелектрическа енергия), Швеция (88,1%, предимно водноелектрическа и вятърна енергия) и Дания (79,7%, предимно вятърна енергия). Дял над 50% е регистриран и в Португалия (65,8%), Испания (59,7%), Хърватия (58,0%), Латвия (55,5%), Финландия (54,3%), Германия (54,1%), Гърция (51,2%) и Нидерландия (50,5%).
В България консумераната енергия от възобновяеми източници е малко над 40% от общата, което е под средното за Европа.
В другия край на скалата делът на електроенергията от възобновяеми източници е по-малък от 25% в Малта (10,7%), Чехия (17,9%), Люксембург (20,5%), Унгария и Кипър (и двете по 24,1%) и Словакия (24,9%).
Още по темата
/
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини
09.10
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако това се случи с българските ТЕЦ-ове и мини!
29.09
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
29.09
Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство
29.08
United Group откри втората си фотоволтаична електроцентрала – ФЕЦ "Бараково", оборудвана с близо 12 хил. високоефективни двулицеви соларни панела
29.07
ЕК съветва: Преминете към LED крушки и ще спестите до 90% от енергията в сравнение с крушките с нажежаема жичка
18.07
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: В България моделът на Uber и Bolt е извън закона
12:08
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.