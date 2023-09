Мангъров: Когато някой вдигне температура през лятото или зимата, заболи го гърлото, има сополи и кашлица, ето какво става

© Да се изписва антибиотик още на 2-3 ден с диагноза гнойна ангина при положение, че най-често става дума за фибринозни налипи и за вирусна инфекция, а не за бактериална е признак на некомпетентност! Това заяви в интервю за здравния портал "Живи и здрави“ доцент Атанас Мангъров. По негови думи често лекарите изписват антибиотици, за да се презастраховат без да е направен анализ дали се касае за бактериална инфекция и потенциална гнойна ангина или става дума за остра вирусна инфекция, която не изисква лечение с антибиотици.



"Когато някой вдигне температура през лятото или зимата, заболи го гърлото има сополи, кашлица и хрема, болки в мускулите и ставите и общо неразположение в над 90% от случаите става дума за вирусна инфекция, която може да бъде ентеровирусна, аденовирусна, риновирусна, респираторни вируси. Това са различни вируси, които се предават по въздушно-капков път и всеки, който не е карал съответния вирус, с който са го наплюли, се разболява. Продължителността на една такава остра инфекция е 7-10 дни. Началната остра фаза е когато всички симптоми са в силна форма и понякога тази фаза минава за 2-3 дни. Някой път минава за 7-8 дни“.



За разликата между бактериална и вирусна инфекция



"Бактериалните усложнения на тези инфекции, които може да наложат антибиотично лечение стават не на 2-3 ден, а на 6-7-8 ден. Това е например гнойна ангина – не може да гълтат, повръщат, дишат тежко, синее, бледнее не може да седи на краката си от бронхопневмония или пищи от болка в ушите. Това са бактериални усложнения при които може да се наложи антибиотично лечение, но те не се случват на 2-3 ден от момента, в който човекът вдига температура, а стават някъде 6-7-8 ден. Вероятността тези усложнения да се случат е 10-20%. Тоест при острите вирусни инфекции имате 80-90% вероятност всичко да мине благоприятно. Тези заболявания се лекуват както се лекува счупен крак Какво правите като ви се счупи крак? Чакате да заздравее в гипс“, коментира доцент Мангъров.



Защо ни тъпчат с антибиотици?







Изписването на антибиотик на 2-3 ден от заболяването много често е признак за некомпетентност според специалиста по инфекции доцент Атанас Мангъров.



"Това е некомпетентност! Когато на втория ден едно дете вдигне температура и ви кажат, че това дете има гнойна ангина и налепи по гърлото. Тези налепи по гърлото се виждат и те не са бактериална инфекция. Те са фибринозни налипи – разликата между тях и гнойната ангина е като между компот и компютър нямат нищо общо едното с другото. Когато някой ви каже, че детето има гнойна ангина това е друг начин да ви каже, че не знае какво му има, но не да взима антибиотик, че да сме спокойни ние и най-вече аз. Няма как на втория ден това е много рядко. Това, по което човек може да се ориентира, че нещата отиват накриво и детето му или той самият развива някаква бактериална инфекция това е, ако след 6-7 ден неговото общо състояние остава поне същото което е било предишните дни и трябва да се направи преоценка на състоянието и да се види дали няма нещо в гърлото и гърдите в ушите".



Няма ли как да направим кръвно изследване и да се види c реактивен протеин, който да ни каже не давайте антибиотик на детето си?







"Няма такива изследвания – тази мания c реактивния протеин е лишена от смисъл защото той е маркер за възпаление не е маркер за бактериална инфекция. Най-старият маркер за възпаление е температурата и фебрилитета. C реактивен протеин има от 25-30 години насам да не мислите, че сме си говорили преди години нямаме c реактивен протеин как ще лекуваме този или онзи. Това залитане към диагнози, които се поставят с лабораторни показатели е неправилно. Много хора си мислят, че диагнозите се поставят в лабораториите и после хората ги лекуват в аптеките което изобщо не е така“, завърши доцент Мангъров.