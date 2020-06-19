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|Ìàíãúðîâ êîìåíòèðà íîâèÿ ðåêîðä íà çàðàçåíè ó íàñ: Íÿìà ïðîáëåì, èñòèíñêè áîëíèòå ñà ñàìî 13!
"Íÿìà äà èìà âòîðà âúëíà íà Covid-19. Èíôåêöèÿòà ùå ñè òëåå, äîêàòî äîñòàòú÷íî õîðà íå èçãðàäÿò èìóíèòåò. Êîãà ùå ñå ñëó÷è òîâà - íèêîé íå ìîæå äà êàæå. Íî ïðè ñåãàøíèòå ìåðêè òîâà ùå ñå ñëó÷è ìíîãî ïî-áúðçî è ïî-áåçáîëåçíåíî, îòêîëêîòî àêî ñå çàòâîðèì ïëúòíî“, òîâà çàÿâè â èíòåðâþ çà "Ðàäèî Ïëîâäèâ" äîöåíò Àòàíàñ Ìàíãúðîâ, ïåäèàòúð-èíôåêöèîíèñò è ïðèâúðæåíèê íà òàêà íàðå÷åíèÿ "ãðóïîâ èìóíèòåò“.
"Àç íå ðàçáèðàì êîå å ñòðÿñêàùîòî â òåçè öèôðè. Òîâà ñà õîðà, êîèòî ñà çàðàçåíè, à íå ñà áîëíè. Èñòèíñêè áîëíèòå õîðà ñà 13 äóøè, êîèòî ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñåêòîðè. Òîåñò – òîâà, ÷å íèå îòêðèâàìå õîðà, êîèòî ñà çàðàçåíè, à íå ñà áîëíè – ñ íèùî íå ïðîìåíÿ íåùàòà. Äà, òå ðàçïðîñòðàíÿâàò âèðóñà è çàðàçÿâàò äðóãè õîðà, íî êàêòî âèæäàòå – òå íå ñå ðàçáîëÿâàò", êàçà îùå Ìàíãúðîâ. Òîé ñìÿòà îùå, ÷å ðàçõëàáâàíåòî íà ìåðêèòå íå å ãðåøêà.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ñòàíà ÿñíî êîè ñà íîâèòå äâàìà, óñòàíîâåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
13:12 / 17.06.2020
Ìèñòåðèÿ îêîëî ñìúðòòà íà ïî÷èíàëèÿ ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà!
15:56 / 18.06.2020
Äâà íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà!
08:37 / 17.06.2020
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