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Ìàíãúðîâ êîìåíòèðà íîâèÿ ðåêîðä íà çàðàçåíè ó íàñ: Íÿìà ïðîáëåì, èñòèíñêè áîëíèòå ñà ñàìî 13!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:32 / 19.06.2020Êîìåíòàðè (49)590
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Ñòðàíèòå îò Åâðîïà äà ñå ïîäãîòâÿò çà âòîðà âúëíà íà Êîâèä-19. Çàòîâà ïðåäóïðåäèõà îò Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ. Ó íàñ ñúùî ñèòóàöèÿòà íå å åäíîçíà÷íà, êàòî ñå èìà ïðåäâèä äâèæåíèåòî íà äàííèòå çà çàðàçåíèòå â ñòðàíàòà. Äíåñ áåøå ïîñòàâåí íîâ ðåêîðä íà ïîëîæèòåëíèòå ïðîáè – 132. Ïîâå÷åòî ìåðêè ïàäíàõà, à ñëó÷àéíî èëè íå – ñ òîâà ñå óâåëè÷àâà è áðîÿò íà çàðàçåíèòå.

"Íÿìà äà èìà âòîðà âúëíà íà Covid-19. Èíôåêöèÿòà ùå ñè òëåå, äîêàòî äîñòàòú÷íî õîðà íå èçãðàäÿò èìóíèòåò. Êîãà ùå ñå ñëó÷è òîâà - íèêîé íå ìîæå äà êàæå. Íî ïðè ñåãàøíèòå ìåðêè òîâà ùå ñå ñëó÷è ìíîãî ïî-áúðçî è ïî-áåçáîëåçíåíî, îòêîëêîòî àêî ñå çàòâîðèì ïëúòíî“, òîâà çàÿâè â èíòåðâþ çà "Ðàäèî Ïëîâäèâ" äîöåíò Àòàíàñ Ìàíãúðîâ, ïåäèàòúð-èíôåêöèîíèñò è ïðèâúðæåíèê íà òàêà íàðå÷åíèÿ "ãðóïîâ èìóíèòåò“.

"Àç íå ðàçáèðàì êîå å ñòðÿñêàùîòî â òåçè öèôðè. Òîâà ñà õîðà, êîèòî ñà çàðàçåíè, à íå ñà áîëíè. Èñòèíñêè áîëíèòå õîðà ñà 13 äóøè, êîèòî ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñåêòîðè. Òîåñò – òîâà, ÷å íèå îòêðèâàìå õîðà, êîèòî ñà çàðàçåíè, à íå ñà áîëíè – ñ íèùî íå ïðîìåíÿ íåùàòà. Äà, òå ðàçïðîñòðàíÿâàò âèðóñà è çàðàçÿâàò äðóãè õîðà, íî êàêòî âèæäàòå – òå íå ñå ðàçáîëÿâàò", êàçà îùå Ìàíãúðîâ. Òîé ñìÿòà îùå, ÷å ðàçõëàáâàíåòî íà ìåðêèòå íå å ãðåøêà.



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19.06.2020 COVID-19 è â Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà
19.06.2020 Ñòèõâà ëè åïèäåìèÿòà â Ðóñèÿ?
19.06.2020 Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ: Óìîëÿâàì âñè÷êè áúëãàðè!
19.06.2020 Îáÿâèõà êîé å íîâèÿò çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà è ðåçóëòàòèòå íà 13-òå êîíòàêòíè ñ ïàñòîðà ëèöà
19.06.2020 Íà÷àëíèêúò íà "Ïèðîãîâ" ïðîô. Áàëòîâ: Ñïàçâàéòå òðèòå Ä, èíà÷å íàèñòèíà ÿêî ùå ñå ìðå!
19.06.2020 Ñðîêîâåòå íà ÒÅËÊ ðåøåíèÿòà ùå áúäàò óäúëæåíè
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/663 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Íà ãîñïîäèí Ìàíãúðîâ èëè êîéòî å òàì, ëè÷íî òðÿáâà äà ìó ñå íîñè îòãîâîðíîñò çà äóìèòå. Òàêàâà àðîãàíòíà ñìåëîñò. Ïðåêàëÿâà
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Ãîëÿìà ðàáîòà, ÷å ñà áîëíè èëè, ÷å ùå óìðàò...íàëè íå ñúì ÀÇ. ×îâåêà ñè ïðèáèðà ïàðèòå äà áúëâà òúïîòèè, íî ïî ÷óäíîòî å , ÷å ìíîãî õîðà ìó ñå âðúçâàò...è òî óìíè, êîåòî å âå÷å Ïðåöåäåíò
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Ñóõ íåùàñòíèê òúðñåù ñëàâà. 13 ÷îâåøêè ñúäáè íèùî ëè ñà áå.....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ñòàíà ÿñíî êîè ñà íîâèòå äâàìà, óñòàíîâåíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
13:12 / 17.06.2020
Ìèñòåðèÿ îêîëî ñìúðòòà íà ïî÷èíàëèÿ ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà!
15:56 / 18.06.2020
Çà ëúæàòà, ïîâòîðåíà ñòî ïúòè è çà ÷àøàòà, ïî êîÿòî õâúðëÿò êàìúíè "áåçãðåøíèòå"
09:50 / 17.06.2020
Äâà íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà!
08:37 / 17.06.2020
Îùå åäèí ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, óñòàíîâåíè ñà âñè÷êè êîíòàêòíè íà ðîìñêèÿ ïàñòîð-áàïòèñò
08:34 / 18.06.2020
Ìëàä ìúæ îò Âàðíà ïñóâà è îáèæäà êîíäóêòîðêà, "óäîâîëñòâèåòî" ìó èçëåçå 200 ëåâà
17:10 / 18.06.2020
Ïî÷èíàëèÿò îò êîðîíàâèðóñ ïàñòîð îò Âàðíà ñå å çàâúðíàë îò ñáèðêà íà åâàíãåëñêàòà öúðêâà â Ïåðóùèöà
12:52 / 18.06.2020
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