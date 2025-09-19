ЗАРЕЖДАНЕ...
Манол Генов изясни причините за пресъхването на река Лом
©
Той обясни, че проверка е направена на 13 август от експерти.
Припомняме, че в края на юли се появиха притеснителни кадри, на които се вижда, че река Лом е пресъхнала.
Още по темата
/
Пеевски с остро писмо към премиера: Настояваме да работите за хората и да се фокусирате изцяло върху безводието
13:27
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
17.09
Иван Иванов: За цялостното решаване на водната криза в Плевен ще са нужни месеци, може би година
16.09
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
16.09
Още от категорията
/
Проф. Халачев: Правилата в парламента не се спазват, а отношенията между политиците са силно изострени
20:25
Икономисти: Има сектори, в които покачването за заплатите достига 30-40% за първото полугодие, става въпрос милиарди разход
19:00
Министър Дилов: Приемането в еврозоната ще допринесе за подобряване на бизнес климата в България
14:10
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение
12:35
Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите?
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.