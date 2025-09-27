ЗАРЕЖДАНЕ...
Манол Пейков: Има и един още по-огромен усепх – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него
©
Но има и един още по-огромен – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него. Това написа Манол Пейков в личния си Фейсбук профил по повод класирането на финал на мъжкия национален отбор на България по волейбол.
Ето какво още пише той:
Скромни, въпреки огромното си самочувствие.
Интелигентни.
Сплотени.
Добронамерени и безкрайно етични към съперника.
С бърз ум и дар слово.
Бъдещето вече е тук. Новото поколение идва.
То вече мисли и се държи по европейски – и никакви късобуквени клетви, плюнки и тръшкания няма да го спрат.
Честит финал! И честит Ренесанс на българския дух, приятели!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Йотова за думите на Борисов: Ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста
13:18
Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
26.09
Д-р Ненков: Българското здравеопазване е зле, защото се краде. Тези крадливи хора се знаят, но не мога да ги назова
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.