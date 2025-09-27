Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Да, класирането на младият отбор на България на финал на Световното по волейбол – за първи път от 55 години насам! – е огромен успех за страната ни.

Но има и един още по-огромен – излъчването и поведението на момчетата както на терена, така и извън него. Това написа Манол Пейков в личния си Фейсбук профил по повод класирането на финал на мъжкия национален отбор на България по волейбол.

 

Ето какво още пише той: 

Скромни, въпреки огромното си самочувствие.

Интелигентни.

Сплотени.

Добронамерени и безкрайно етични към съперника.

С бърз ум и дар слово.

Бъдещето вече е тук. Новото поколение идва.

То вече мисли и се държи по европейски – и никакви късобуквени клетви, плюнки и тръшкания няма да го спрат.

Честит финал! И честит Ренесанс на българския дух, приятели!