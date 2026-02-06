Мая Манолова обяви, че с екипа ѝ ще помагат на граждани да обжалват неправомерно високите си сметки за електроенергия във връзка с получените десетки сигнали за драстично завишени сметки за ток за периода ноември-декември.
"ЕРП-тата излязоха с позиции, че всичко със сметките било "точно" – те правилно са изчислили, просто, видите ли, гражданите потребявали повече спрямо миналата година – и то с поне 40%?!", възмути се Манолова.
Според бившия омбудсман, въпреки "небивалиците на монополистите" граждани твърдят, че консумацията им на ел. енергия в сравнение с предходната година не се е променила, а отчетният период е същият и температурата на въздуха е сходна.
"Хората са гневни, защото на фона на всеобщото поскъпване на живота плащането на двойни сметки е непосилно и несправедливо. След ценовия шамар срещу потребителите сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства." – коментира лидерът на Изправи се.БГ.
По нейни думи, гражданите настояват за намесата на гражданската платформа, защото "в държавата на монополите и лобитата някой трябва да ги защити."
Затова от Изправи се.БГ изготвиха и публикуваха образец на жалба, която всеки може да попълни и подаде до Комисията за енергийно и водно регулиране - или на хартиен носител чрез съответното ЕРП ("ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, "ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ" ЕАД, "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД), или с електронен подпис в Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (https://portal.dker.bg/).
"Ще изчакаме резултатите от проверката на КЕВР и в случай че те са неудовлетворителни – ще се видим в съда." – категорична беше Манолова.
Линк към жалбата: https://izpravise.bg/zhalba-tok-2026/
